В Туве после ссоры с хозяевами дома гость совершил двойное убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

Жутким убийством завершилось затянувшееся новогоднее застолье в столице Тувы городе Кызыле. В ночь со 2 на 3 января в частном доме, который находится в левобережном дачном обществе, поначалу было весело. В гостях у молодой супружеской пары находился их 23-летний приятель, приехавший из Дзун-Хемчикского района.

Вместе выписали, разговаривали. Но в какой-то момент что-то пошло не так и хозяин дома стал выгонять гостя из своего дома вон. В ответ гость схватил нож и сначала несколько раз ударил в грудь приятеля, а затем его жену. Оба пострадавших скончались на месте.

Затем обвиняемый расчленил тело хозяина дома, конечности и голову успел сжечь в печи. Наверняка, собирался так избавиться от обоих тел, но бросил все и сбежал, спрятался в чужом пустующем доме. Там его вскоре и обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы. В настоящее время молодому человеку уже предъявлено обвинение, он находится под стражей, а следователи собирают доказательства его вины, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома.

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«В ходе опроса из-за возникших личных неприязненных отношений обвиняемый с подчиненным сотрудником вывез молодого человека на безлюдный участок местности, где, облив бензином, поджег его. После этого второй сотрудник молотком нанес множественные удары по голове заживо горевшему задержанному» (подробнее).