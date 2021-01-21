В Красноярске жителям Покровки отключат холодную воду Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Покровки отключат холодную воду – для проведения плановых ремонтных работ на магистральных сетях. Необходимо обследовать сети и определить причины подтоплении домов в районе улицы 11-й Продольной.

Поначалу аварийная бригада «КрасКома» планировала зайти на участок сегодня, 21 января. Но по многочисленным просьбам жителей частных домов старой Покровки планы изменили. Люди переживают, что ударил мороз, а водопроводные трубы малого диаметра могут перемерзнуть.

Таким образом, отключение воды переносится на завтра, 22 января: с 10:00 до 20:00. Нужно сделать необходимый запас. Начиная с 14 часов к водоразборным колонкам начнут подвозить холодную воду.

А вот и адреса домов, которые подпадают под отключение:

- 3-я Дальневосточная, 28–74,19–73;

- 4-я Продольная, 42–74,35–79;

- 5-я Продольная, 18–62,15–61;

- 6-я Продольная, 16–62,1–61;

- 7-я Продольная, 12–72,3–51;

- 8-я Продольная, 2–48,5–41;

- 9-я Продольная, 2–48,1–47;

- 10-я Продольная, 2– 48,1– 47;

- 11-я Продольная, 2–48,1–47;

- Позднякова, 2–50,1–49;

- Уланова, 2–50,1–25;

- Рогова, 2–26,1–19;

- Красикова, 2–20,1–23;

- Каурова, 2–26,1–25;

- Водянникова, 20-56,35-103;

- 1-я Крутогорская, 1-23,2-20;

- 2-я Крутогорская, 1-33,2-20;

- Покровская.

Дополнительную информацию о маршруте передвижения водовозок можно уточнить в центральной диспетчерской службе «КрасКома» по телефону 211-39-63.