Житель Норильска позарился на золотые часы своего приятеля Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска позарился на золотые фирменные часы своего приятеля. А вместе с ними прихватил и ювелирные украшения. За что, собственно, и может получить до 5 лет лишения свободы. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции Северного города.

В июне 2020 года потерпевший выехал за пределы Норильска и пустил к себе в квартиру подозреваемого – временно пожить в обмен на то, что тот проведет там ремонт. Вещи хозяин оставил там же. Квартирант, видимо, проверил, что и где лежит, нашел золотые украшения и часы и стал понемногу их уносить и продавать. Деньги тратил по своему усмотрению. Общая сумма ущерба составила 211 тысяч рублей.

Пропажу владелец заметил только в сентябре, когда вернулся домой. Тогда же и пришел в полицию с заявлением. Выяснилось, что приятель ранее уже был судим. Оперативникам удалось разыскать и вернуть потерпевшему ювелирных изделий на сумму более 20 тысяч рублей. Еще 15 тысяч подозреваемый возместил. Уголовное дело было заведено по пяти эпизодам преступления по статье «Кража».