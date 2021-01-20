Крупный пожар в промзоне Красноярска: огнем охвачено 500 квадратных метров

Пожар в промзоне. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Крупный пожар произошел в правобережной промышленной зоне Красноярска, на улице Монтажников, 58. По информации ГУ МЧС России по краю, сообщение о возгорании на пульт дежурного диспетчера поступило в 17:21 по местному времени. Данные на 19:29 – площадь пожара составила уже 500 квадратных метров. Ему присвоен ранг №1 БИС. На месте работают 40 человек личного состава и 14 единиц техники. В том числе от МЧС 36 человек и 11 единиц техники.

О том, что стало причиной возгорании, пока не сообщается. О погибших или пострадавших также сведений нет. Локализовать огонь удалось только в 20:09. Сколько времени уйдет до полной ликвидации, сказать сложно.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Судя по информации «ДубльГИС» по данному адресу находятся станция техобслуживания, цех по производству мягкой мебели, сауна, помещения коммерческой фирмы, реализующей лакокрасочные материалы, офис строительной фирмы и другие. Буквально через дорогу от них – частные дома.