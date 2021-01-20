Красноярский музыкальный театр приглашает на «День рождения Мухи». Фото: пресс-служба театра

Красноярский музыкальный театр приглашает на «День рождения Мухи». Приоткроем небольшой секрет: такой интерпретации «Мухи Цокотухи» вы еще не видели. По словам руководителя проекта, главного хормейстера театра Ларисы Сивых, авторы обыграли нескольких популярных детских сказок, но в новых и неожиданных трактовках. Эти истории будут поучительными и для детей, и для взрослых.

Например, паука-злодея никто не будет убивать, напротив, его будут перевоспитывать. А бабушка Пчела и внучка Блошка расскажут, как подобрать наряд для посещения спектакля, когда можно аплодировать и кричать «Браво!», для чего нужен третий звонок, сколько конфет можно съесть до антракта и другие тайны театральной жизни. Ну а главная героиня сказки Муха пригласит всех на празднование своего дня рождения.

Авторы и постановочная команда: композитор – Михаил Красев, автор либретто, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель – Лариса Сивых, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф-постановщик – Игорь Сметанин.

Долгожданные показы запланированы на 6, 7, 13 и 20 февраля. Билеты – на сайте и в кассе театра (проспект Мира, 129).

График работы: ежедневно с 10:00 до 19:30 часов, перерыв с 14:00 до 15:00.

Справки по телефону: (391) 221-52-42.