В Красноярском крае за 11 месяцев 2020 года естественная убыль населения составила 9 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отмечается естественная убыль населения. К такому неутешительному выводу пришли специалисты Красноярскстата после того, как проанализировали данные из единого госриестра ЗАГСа. На свет с января по ноябрь включительно появилось 26 494 малыша (это на 5,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года). А умерли 35 544 человека (на 9,9 процента больше). Таким образом разница составляет 9 050 человек.

У соседей, в Республике Хакасия ситуация аналогичная: количество умерших в том же периоде также превысило число родившихся: 6 573 человек против 4 877 малышей (смертность выросла на 7,9%, рождаемость снизилась на 5,1 %).

Зато жители Республики Тыва вот уже который год стабильно показывают оптимистичные цифры по демографии. Там за 11 месяцев на свет родился 5961 малыш (на 5,7 % больше 2019 года), ушли из жизни 2742 (на 9,5% больше), но естественный прирост составил 3219 человек.