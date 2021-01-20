В Красноярске началась продажа на первенство России по фигурному катанию Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартовала продажа билетов на первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Кристалл Арена» с 3 по 5 февраля 2021 года. Организатором турнира выступает Корпорация развития Енисейской Сибири.

Напомним, что 19 января указом губернатора в Красноярском крае введены послабления на ограничения, связанные с коронавирусом. И теперь разрешается допуск зрителей на спортивные соревнования. Однако по-прежнему актуальны средства индивидуальной защиты, в первую очередь маски. Заполняемость зала – 50 %, рассадка в шахматном порядке, на входе измерение температуры тела.

Билеты можно приобрести исключительно на сайте krs.kassir.ru на странице мероприятия. Продажа в кассах в связи с эпидемиологической ситуацией не предусмотрена. Билеты продаются в формате day ticket, то есть билет действует на все сессии, предусмотренные расписанием в течение одного соревновательного дня. Стоимость билетов – от 200 до 1200 рублей. Консультацию по вопросу приобретения билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-383-209-30-59. Время работы контакт-центра – с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00.