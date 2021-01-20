В Красноярске реконструируют переулок Поздеева. Планы грандиозные

Переулок Поздеева. Проект: администрация Центрального района

В Центральном районе Красноярска решили обновить переулок в районе памятника знаменитому красноярскому художнику Андрею Поздееву. Причем идею дизайна предложили сами горожане, теперь они получат софинансирование на реализацию своей задумки.

В планах заменить старое покрытие, изломанный асфальт с провалами на новую брусчатку, поставить пять опор освещения. также выставят деревья в горшках и лавочки.

Место для красноярцев знаковое и стало популярным.

Там открылось много заведений, которые собирает горожан. Поэтому реконструкция должна привлечь в это место еще больше горожан.

Переулок Поздеева. Проект: администрация Центрального района

Переулок Поздеева. Проект: администрация Центрального района