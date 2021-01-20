В Красноярске криминальный квартет наладил сбыт фальшивых денег из соседнего региона

Сбыт фальшивых денег в Красноярске. Стоп-кадр видео

В Красноярске криминальный квартет наладил сбыт фальшивых денег. Причем поступали банкноты в краевой центр из соседнего региона. Схема была такой: заходили с поддельной пятитысячной купюрой в какую-нибудь торговую точку (например, в павильон или шаурмичную), приобретали недорогой товар, а на сдачу получали настоящие деньги. Таким образом они действовали в течение месяца.

Когда в полицию стали поступать сообщения о фальшивых купюрах, делом занялись сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий они установили личности и задержали подозреваемых.

Организатором группы был 45-летний житель краевого центра, ему помогали подельники, одному из которых 22 года – он ранее был судим. И два несудимых 32-летних гражданина. Уголовное дело возбуждено по статье «Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд, а мера наказания, которая грозит всем четверым – до 15 лет лишения свободы.