«Главное – следить за здоровьем и окружать себя родственниками»: сибирячке исполнилось 100 лет

100 летний юбилей. Фото:http://www.krskstate.ru/

Мария Бондаручук, ветеран Великой Отечественной войны отметила круглую дату - 100 лет. Она родилась 17 января 1921 года в деревне Минино. В 1943 году была призвана в армию. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, также медалью «За боевые заслуги». По словам именинницы, никакого секрета долголетия нет. Главное следить за здоровьем, много работать и окружать себя родственниками. Тем более родиться в Сибири - это прекрасно.

Свой большой юбилей Мария Михайловна встречает в окружении заботливых родственников. У Марии Михайловны семь внуков и девять правнуков.