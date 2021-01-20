В Красноярске благоустроят переулок возле памятника художнику Поздееву Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске благоустроят переулок возле памятника художнику Андрею Поздееву – между проспектом Мира и улицей Карла Маркса. Проект будет реализован в рамках инициативного бюджетирования. То есть не менее 30 % затрат должны будут вложить инициативные жители города (или спонсоры), а остальное – муниципалитет. Согласно проекту, там облагородят имеющуюся пешеходную зону, установят деревья в кадках, скамейки, освещение и откроют уличное кафе. Все работы намечены на предстоящий сезон.

Добавим, что в этом году для реализации программы инициативного бюджетирования отобраны 11 проектов. Они предполагают создание небольших, но уютных семейных скверов на месте пустырей между многоквартирными домами. По желанию жителей там будут организованы спортивные или детские игровые площадки, установят современное освещение, выполнят комплексное озеленение и создадут удобные дорожки для прогулок.