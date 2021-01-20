В Красноярске 10-летний школьник попал под машину на красный

В Красноярске 10-летний попал под машину на красный. Фото: ГИБДД города

В Красноярске на правобережье произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. 10-летний школьник попал под колеса автомобиля, когда пытался перейти улицу по регулируемому переходу. Все произошло на улице Кутузова. Дату сотрудники ГИБДД не уточняют, сообщают лишь, что на минувшей неделе.

Школьник пытался перейти дорогу и сделал шаг на проезжую часть, когда на светофоре для него уже загорелся красный сигнал. В этот момент его сбил «Шевроле». С перпендикулярной улицы к перекрестку приблизиться другой автомобиль и тоже едва не наехал на ребенка. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники полиции вновь напоминают родителям, чьи дети по дороге в школу и обратно пересекают оживленные трассы. Нужно еще и еще раз проводить с детьми беседы, рассказывать им правила дорожного движения, напоминать об опасности и безопасности. Повторение лишним не будет. И, конечно же, рекомендация водителям: снижать скорость, если на тротуарах стоят дети.