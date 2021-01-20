В Красноярске меняется схема движения трех автобусных маршрутов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь меняют схему движения автобусные маршруты. По информации мэрии – идет их оптимизация, об этом просят сами жители города. Речь идет о трех маршрутах – №№ 6, 20 и 22. Обновление произойдет с субботы 30 января.

Маршрут № 6 теперь будет ходить до Кардиоцентра через улицы Мартынова и Линейную. С заездом на рынки «Южный» и «Луч». И на нем появятся новые остановки – «Микрорайон Покровский» и «Улица Дмитрия Мартынова», «Рынок «Южный»» и «Рынок Луч», «Кадастровая палата»и «Кардиоцентр». Обратите внимание, что будут исключены такие остановки, как: «Микрорайон Покровский» на улице Чернышевского, «Детский сад», «Улица 4-я Дальневосточная», «7-й микрорайон» и «Улица Линейная (улица Мужества)».

Маршрут № 20: конечная остановка переносится в микрорайон Покровский (улица Чернышевского). В нем не будет остановок «Кардиоцентр», «Кадастровая палата», «Улица Караульная» и «ЖК «Квадро».

Маршрут № 22, схема будет такой: поселок Индустриальный – улица Кразовская – Пограничников – Металлургов – Тельмана – Джамбульская – Новгородская – Тельмана – Металлургов – Партизана Железняка – Авиаторов – Северное шоссе – ЖК «Ясный».

Добавим, что с 30 января прекращает работу маршрут № 76 как нерентабельный – об этом перевозчик уведомил департамент транспорта городской администрации.