Машина жутко покорежена: в Туве из-за табуна лошадей погиб водитель «Лады»

В Туве из-за табуна лошадей погиб водитель «Лады». Фото: ГИБДД Тувы

Новость, которая пришла из Тувы: на федеральной автодороге Р-257 «Енисей» произошла авария, в ней один человек погиб и еще один с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Причиной ДТП стал гуляющий без присмотра табун лошадей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе тувинской полиции.

19 января в 4 часа утра автомобиль «Лада-217030» двигался по автотрассе из Кызыла в Чадан, когда неожиданно в свете фар водитель увидел перед собой животных. Экстренное торможение, столкновение, машина полетела кубарем и превратилась в груду искореженного металла. К сожалению, травмы для 32-летнего жителя города Чадана оказались несовместимыми с жизнью, он скончался на месте. Его 30-летнюю пассажирку доставили в хирургическое отделение больницы. Сейчас ею занимаются врачи.

Полиция нашла владельца табуна. Это 56-летний фермер, чье подсобное хозяйство находится в двух километрах от места аварии. Около 3 часов ночи он выпустил 35 лошадей на свободный выпас, они забрели на дорогу. На фермера составлен административный протокол, ему придется заплатить штраф. Только вот погибшего водителя уже не вернуть.