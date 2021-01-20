В Красноярске экс-руководитель краевого отделения Пенсионного фонда Денис Майборода останется под стражей еще на месяц – до 20 февраля включительно. Такое решение принял краевой суд. Таким образом, подозреваемый находится в СИЗО уже год, с января 2020 года. Сейчас он знакомится с материалами своего уголовного дела. Их 38 томов, прочитано уже 26.В процессе ознакомления с материалами дела Майборода увидел показания свидетелей и их личные данные. По мнению суда, сейчас подозреваемого тем более нельзя выпускать на свободу, потому что он может оказать воздействие на свидетелей или же может скрыться.В чем же обвиняют Дениса Майбороду: ему инкриминируется два умышленных тяжких и два особо тяжких преступления по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, занимающим государственную должность с причинением тяжких последствий» (пунк «в» части 3 статьи 286 УК РФ). И по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).