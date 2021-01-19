В Красноярском крае ослабили связанные с коронавирусом ограничения. Соответствующие изменение в ранее подписанный указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, подписал губернатор края Александр Усс.Чего конкретно касается документ. Во-первых, разрешается возобновить работу муниципальным и краевым объектам спорта – они вновь могут оказывать услуги населению. Теперь на официальные мероприятия, на матчи профессиональных команд будут допускать зрителей. Правда, с оговоркой – не более 50 % от числа посадочных мест. Обратите внимание, что о частных спортивных учреждениях речи пока не идет.Во вторых, могут вернуться к работе концертные залы, театры и кинотеатры, а также учреждения культуры и искусства. За исключением ночных клубов и подобных им развлекательных заведений.И еще: требований безопасности никто не отменяет. Санобработка помещений, наличие средств индивидуальной защиты у персонала и посетителей – это по-прежнему актуально.