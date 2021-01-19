Региональным управлением Роспотребнадзора опубликована информация о заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусным заболеваниями. На второй неделе текущего месяца (с 11 по 17 января включительно) эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 34,9 % за счет взрослых. В данной возрастной группе отмечается превышение эпидемического порога на 205,6 %.А вот в целом по краю картина выглядит иначе. По совокупному населению не превышает заболеваемость гриппом и ОРВИ не эпидемический порог. Однако зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога среди взрослого населения на 108,0 %.- Среди положительных находок на отчетной неделе выявлена циркуляция на территории края вируса гриппа В. При подготовке к эпидсезону по гриппу и ОРВИ привито около 1,6 млн. человек (57,3 % от численности населения края), - прокомментировали в пресс-службе ведомства.Добавим, что медики настоятельно рекомендуют прививаться, чтобы исключить риск заражения гриппом и коронавирусом одновременно – в такой ситуации переносить болезнь будет гораздо сложнее.