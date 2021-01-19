В Красноярске работник автомойки угнал служебный микроавтобус и отправился на нем грабить продуктовый магазин. Ущерб магазину вышел не так чтобы большой – всего 30 тысяч рублей из кассы, плюс разбитое стекло. Но получил гражданин по полной – 5 лет 4 месяца колонии строгого режима. Подробности этой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда тайком ночью проник на автомойку и увел оттуда автомобиль. Вероятно, намеревался приобрести в магазине еще выпивки или закуски. Но торговая точка оказалась закрыта. Тогда он разбил окно и забрался внутрь, где поживился наличностью. Попытался скрыться, но в магазине сработала тревожная кнопка и спустя несколько минут рядом затормозили сотрудники охранного предприятия. Грабителя поймали по горячим следам.В ходе расследования выяснилось, что 42-летний автомойщик неоднократно судим за имущественные преступления. Так что большой срок – закономерный итог для рецидивиста.