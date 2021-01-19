Из-за большого количества обращений жителей СГК на месяц продлило льготный период, установленный для проверки счетчиков воды. До конца января будут приниматься показания счетчиков с истекшим сроком поверки. После, если не сделать поверку, начисления будут идти по среднему потреблению, а через три месяца — по нормативу.Дело в том, что ажиотаж на проверку водосчетчиков в конце года был высокий, и специалисты не успели выполнить все заявки. В таких случаях показания будут приниматься к расчету до тех пор, пока не проведут поверку. В СГК напомнили, что услугу по поверке счетчиков оказывают специальные лицензированные компании. В Красноярске поверку можно заказать напрямую в СГК по телефонному звонку. Необходимая информация есть на обратной стороне квитанции по оплате.