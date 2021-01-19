Красноярская мастерица вышила известную картину Василия Сурикова «Взятие снежного городка». Работа получилась масштабной. Размер 108 сантиметров и ширина 64 сантиметра. Не в натуральную, конечно, величину, но все равно впечатляет. Тем более, это тонкая ручная работа. Надежда Мальцева трудилась три года над вышитой картиной. Каждый фрагмент проработан и повторяет полотно живописца. Женщина говорит, что работа была сложной, нужно было проложить стежки так, чтобы просматривались все лица и были похожи на оригинальных героев. Она скрупулезно вышивала элементы одежды, делала акцент на цвете коня и нужной рыхлости мартовского снега. И даже читала специальную литературу, чтобы изобразить все максимально достоверно.В работе только оттенков белого насчитывается более 90, всего же их больше 150 тысяч, а уколов иголки для стежков было сделано 626 400.Интересно, что Надежде Михайловне 68 лет и родилась она в один день с известным сибирским художником.Сейчас выставка вышивки проходит в правобережном доме культуры, кроме полотна Сурикова можно увидеть вышитые копии «Моны Лизы», «Сикстинской мадонны», «Оранжевых роз», «Заката на море».