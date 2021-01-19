В Красноярске на острове Татышев начали сносить ледовый городок. А вместе с этим отключили иллюминацию на главной елке. Горожане недовольны. Хотелось бы показаться еще на горках с детьми, погулять – а выходит, что праздник закончился. Городок нынче проработал чуть больше месяца, а ведь в прежние годы стоял до последнего, пока не начинал таять весной. Что в этом году не так? Причины, неудивительно, в коронавирусе: нет городка и горок – нет толпы народа.А что по поводу елки? Между прочим, еще накануне в мэрии сообщили, что демонтаж городских елок намечается к концу февраля, а тут до конца января еще далеко. В пресс-службе Татышев-парка пояснили «ТВК Красноярск», что контракт с подрядчиком был заключен до 3 февраля. Елку должны убрать до 28 января.«Работать по контракту они должны были до 15 января, а в итоге работали даже больше – до 18 января. Демонтируют всего на неделю позже, чем в прошлом году. Это связано в том числе и с коронавирусными ограничениями», – рассказали в пресс-службе.