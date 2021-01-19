В Манском районе Красноярского края по факту гибели школьника заведено уголовное дело. Как сообщают жители поселка, трагедия произошла 18 января. Все случилось в доме, где жил 15-летний подросток. По одной версии, мальчик ушел в школу, там учителя проводили педсовет, на котором обсуждали его успеваемость и поведение на уроках. Оно было не самым лучшим. После того, как он вернулся домой, мать нашла его в комнате без признаков жизни. Рядом лежало ружье, оно принадлежит отцу. Как рассказывают соседи, ребенок часто уходил из дома после ссоры с родителями, прятался ото всех в лесу.Следствие рассматривает пока все версии – от несчастного случая до криминала, есть неофициальные данные, что в тот день ребенок не ходил в школу. Расследование продолжается. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят допрос свидетелей.