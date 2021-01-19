Сотрудники ГИБДД вычислили и задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, которое он совершил на 102 километре автодороги Красноярск-Енисейск. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. 35-летний водитель за рулем «Тойоты» направлялся в сторону Енисейска и допустил наезд на пешехода.В результате 28-летний мужчина скончался от полученных травм. Подозреваемый не оказал ему помощи, напротив, прибавил газу и поскорее уехал прочь. Однако на месте аварии остались фрагменты бампера и часть отбойника. По ним удалось установить модель и марку автомобиля. Тут же был объявлен план-перехват. Подходящий под описание автомобиль остановили в Лесосибирске.Как оказалось, подозреваемый за последние 12 месяцев 40 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. А на этот момент он вообще не имеет прав на управление автомобилем, поскольку водительские права просрочены. На него завели уголовное дело.