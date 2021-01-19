Почти неделю в Красноярске обсуждается грязь на дорогах, несмотря на то, что сильных снегопадов не было, на многих улицах выросли грязные снежные колеи. Главная версия - это следствие отказа от химреагентов в пользу песчано-соляной смеси. Стоит отметить, что упор сейчас делается именно на механическую уборку и обработку песчано-соляной смесью. И появление на дорогах грязи, снега и колеи это нормально. Раньше с этим справлялись химические реагенты, теперь техника. Но объемы большие и в первую очередь убирают ключевые дороги. Однако, коммунальщики уже вышли на финишную прямую и практически все улицы убрали.Напомним, в выходные городские дороги превратились в грязевую кашу. И активно делились этим в сетях. Тогда же горожане стали подозревать, что дорожные службы используют Бионорд и из-за этого под ногами и колесами слякоть. И от реагента решено было отказаться.Всего за выходные было вывезено 607 КАМАЗов, очищено 382 участка дорог и 253 остановки общественного транспорта, для подсыпки использовано более 548 кубометров соляной смеси. Дороги очищали 285 единиц техники и 232 рабочих. В связи с необходимостью оперативной очистки города дорожно-коммунальная техника была выведена в полном составе.