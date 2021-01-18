Национальная премия в области развития общественных связей \\"Серебряный Лучник\\" проводится в России ежегодно, и попадают туда проекты, выигравшие в региональных конкурсах. Как раз сейчас определен шорт-лист, в который вошли и несколько красноярских проектов. В частности, в номинации «Корпоративные коммуникации» среди трех новосибирских проектов есть и один красноярский: «Коммуникации через промышленный туризм» Красноярского алюминиевого завода.Идея родилась из того, что с 2004 года выбросы суммарные завода снизились на 40%, а фторидов – на 76%. Но красноярцы об этом не знают. Чтобы жители города имели возможность самостоятельно проверить работу газоочисток, провести замеры воздуха, задать острые вопросы, КрАЗ открыл двери для всех желающих лично побывать на заводе. Для разной аудитории предложили 5 интерактивных форматов: «Велоночь», «Автоночь», «Инспекторро», экопленер «Небо на тысячу лайков», фототур «Крылатый металл».Экскурсии начались летом 2019 года, последней, в сентябре 2020 года, прошла «Автоночь», уже с учетом коронавирусных ограничений: по ночным кразовским улицам и корпусам проехали 12 легковых машин и 35 их пассажиров. Туристы получили возможность сделать фото, узнали о технологии производства алюминия и сплавов из него, получили ответы на все экологические вопросы – как работают газоочистные установки, что такое онлайн мониторинг выбросов и где посмотреть результаты анализов воздуха, которые ежедневно проводит лаборатория КрАЗа. И сами провели замеры воздуха при помощи экспресс-газоанализатора.За 3 часа участники экскурсии проехали более 6 км и успели выложить десятки снимков и роликов в социальные сети.Промышленный туризм становится все популярнее, только КРАЗ в течение года принимает до 500 гостей.Победители Региональной премии «Серебряный Лучник» – Сибирь будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 30 января в Новосибирске.