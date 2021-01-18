В пригороде Норильска заметили волков. Опасных серых хищников видели на промышленных площадках в Талнахе и Кайеркане. Зафиксировано несколько случаев нападения на собак. В скором времени будет подписан приказ о регулировании численности волков на севере. А пока сформированы три оперативные группы для контроля за дикими животными. В состав групп входят охотники, охоинспекторы от минэкологии края и полицейские.- Чтобы обеспечить безопасность местных жителей, мы усилили оперативные группы. Специалисты работают круглосуточно. Они незамедлительно выезжают по всем сообщениям о появлении диких животных, – рассказал министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых.Местных жителей просят не предпринимать никаких действий самостоятельно, если заметил волков. Лучше поскорее найти убежище и спрятаться, а затем вызвать полицию или сообщить об этом по телефону сотруднику министерства: 8-908-033-33-05.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВолк-одиночка подходил прямо к дому: в Эвенкии улицы поселка патрулируют из-за появления лесного хищникаВ эвенкийском селе Ванавара тревожно – улицы поселка патрулируют из-за появления там волков. Это делают совместно сотрудники полиции и охотинспекции. Специалисты анализируют многочисленные волчьи следы и предполагают, что на улицы выходит волк-одиночка (подробнее).