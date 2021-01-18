Этим утром, 18 января, в КГКУ «Спасатель» сообщили, что выезжали на вызов полиции в район водонасосной станции в район поселка Песчанка и там вытащили из воды тело мужчины. Поначалу было непонятно, как он оказался в воде: сам или кто-то его сбросил. При нем были документы, которые указывали, что 42-летний мужчина жил на улице Сергея Лазо.Вот что стало известно спустя несколько часов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, мужчина в 2 часа ночи в состоянии алкогольного опьянения отправился купить себе еще спиртного. По крайней мере так он сказал родителям. И больше не вернулся.Утром мать сообщила в полицию об исчезновении сына. Примерно в этом же время его тело и обнаружили в воде работники насосной станции. Следов насильственной смерти на нем нет. Предварительная причина смерти - утопление. Следователи ведут проверку, чтобы выяснить, была ли смерть мужчины насильственной или это несчастный случай.