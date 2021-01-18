Спрос россиян на посещение крупнейших морских курортов за рубежом в новогодние праздники заметно вырос на фоне ограничений по поездкам в другие страны, свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ. В Египте объем их трат увеличился больше чем на 80%, на Кубе – на 70%, в Турции – на четверть, на Мальдивах – на 6%. «Взрывной» рост продемонстрировала экзотическая ранее Танзания. При этом общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники ожидаемо снизился – на 76%, составив всего 770 млн рублей.Жители Сибирского федерального округа в минувшие новогодние праздники сократили свои траты за рубежом на 77%. Если в прошлые январские каникулы владельцы карт ВТБ потратили за границей 145 млн рублей, то в эти – только 33 млн.Рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений для новогодних каникул 2021 года среди всех клиентов ВТБ возглавили ОАЭ, Турция и Мальдивы. В Эмиратах владельцы карт ВТБ потратили около 250 млн рублей, данный показатель сократился на 20% к прошлому году. В Турции расходы россиян увеличились – на 23%, до более чем 80 млн рублей. На Мальдивах было потрачено 45 млн рублей, что на 6% превышает прошлогодний результат.Среди других популярных мест для прибрежного отдыха в этом году положительную динамику трат показали Египет (около 10 млн рублей, рост – на 82%), Куба (2 млн рублей, +72%), а также Танзания (более 8 млн рублей, +244%). В то же время сократились расходы туристов на Сейшелах (1,5 млн рублей, -70%).