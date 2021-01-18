В Красноярске завершились новогодние торжества и праздничную иллюминацию отключают. Точнее переводят работу световых конструкций в будничный режим. А это значит, что в будни здания, сооружения и мосты будут подсвечиваться однотонным монохромным теплым или холодным светом, а в выходные – включаться цветными и динамическими режимами.В администрации города рассказали, что в следующий раз Красноярск в праздничных огнях мы увидим в начале февраля, когда будет проходить первенство России по фигурному катанию.До конца февраля будут работать новогодние елки во всех районах, пока их не начнут разбирать. До середины февраля будут каждый вечер включаться световые деревья на набережных, променаде на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» и на улице Дзержинского. Дальше режим их работы будет зависеть от погодных условий. По такому же регламенту будут работать и световые «люстры» в сквере «Московский тракт» на правом берегу.Что касается подсветки витрин, зданий, сооружений, деревьев и других объектов, которая организована за счет собственников зданий, коммерческих организаций или инвесторов, то решение о продолжении ее работы принимают собственники.