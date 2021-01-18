В Канске произошло ЧП, в котором пострадали двое детей. Одному из них – пятилетней девочке – понадобилась медицинская помощь. В настоящее время следком и прокуратура начали проверку случившегося, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Претензии – к конструкции деревянной горки и, соответственно, к тем, кто ее сделал и принял в эксплуатацию. Ледовый городок в Канске устроен на главной площади – Коростелева. Деревянную горку возвели перед новогодними праздниками. Но очевидцы уверяют, что ступени у нее деревянные, узкие, скользкие и с них дети падали не единожды, только последствий не было.Накануне, 17 января, в ледовом городке играли дети. Две девочки (были с родителями) стали подниматься на горку, ступенька сломалась, обе провалились в отверстие, вниз. Одна девочка поднялась, а вот вторая осталась лежать. По всем признакам ушибла спину. Ее увела машина «скорой помощи».