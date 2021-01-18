В стране началась массовая вакцинация – это значит, что у каждого будет возможность получить вакцину. В каждом регионе вопрос решается по разному и в разные сроки, в наибольшей степени от обеспечения «Спутником V», готовностью оборудования и специалистов. Напомним, и переводить препарат очень проблематично: из лаборатории его сначала доставляют в Подмосковье, а уже оттуда по регионам. Но флаконы нужно держать при температуре -18 градусов и опускаться она может максимум до -21. В ином же случае препарат можно сильно испортить и он будет непригоден.Аналитики разделили регионы на шесть групп – от высокой доступности до территорий, где возможности массовой вакцинации пока ограничены. Красноярский край и еще 41 регион относятся именно к последней группе. Это значит, что получить вакцину могут пока лишь определенные группы населения - медики, педагоги и соцработники. К этому надо отнестись с пониманием, а терпения придется набраться не очень надолго – возможности расширяются буквально каждый день.В группу с высокой доступностью вошли всего 5 субъектов – это Москва, Московская и Сахалинская области, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа. То есть отечественный препарат там уже сегодня может получить каждый.По данным Минздрава Красноярского края, в наш регион пришло 17 тысяч вакцин. И по мере поступления препарата будут расширяться группы, которым «Спутник V» станет доступен. Сейчас, говорят в Минздраве, к группам риска добавляются пожилые, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники МФЦ и волонтеры. Записаться на прививку люди смогут обычно – через регистратуру в поликлинике по месту жительства.