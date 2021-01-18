Что такое компьютер для современного школьника – это помощь в образовательном процессе, это доступ к информации, общение между собой, выход в мир. Сегодня сложно представить, как можно обходиться без интернета. Но как быть, если нет возможности приобрести компьютер? Компания «Роснефть» решила поддержать многодетные малообеспеченные семьи, в которых есть по три и более школьника. На выделенные средства закупаются ноутбуки.Первая партия техники в количестве 1930 единиц уже поступила в край. Их распределяют семьям в Красноярске и центральной группе районов края – Балахтинском, Новоселовском, Березовском, Емельяновском, Сухобузимском, в городах Дивногорске, Сосновоборске и Железногорске. Еще 5330 ноутбуков, это будет уже вторая партия, ожидаются к концу февраля. Их направят в остальные районы и города.Губернатор Красноярского края Александр Усс поблагодарил компанию «Роснефть», которая не только является крупным налогоплательщиком и работодателем в регионе. Но и в рамках соглашения о сотрудничестве активно включается в решение социальных вопросов.- Без использования современных технологий сегодня сложно представить образовательный процесс. И дело даже не столько в дистанционном формате обучения, который ребятам пришлось освоить в период пандемии. Очное обучение тоже требует подготовки докладов и рефератов, презентаций, поиска дополнительной информации по предметам, да и просто умения пользоваться различными компьютерными программами. Это нужно каждому ребенку. К сожалению, не все многодетные семьи могут обеспечить детей современными устройствами, а если школьников сразу трое, то тут явно требуется особый подход, - сказал губернатор края.