Стали известны результаты выборов главы Ачинска. Сегодня, 18 января, на внеочередной сессии городского Совета депутаты проголосовали за Александра Токарева. Известно, что он коренной ачинец, родился в 1973 году, окончил СФУ по специальности «Металлургические машины и оборудование». Его трудовая биография включает в себя многолетнюю работу на Ачинском глиноземном комбинате. А в последние годы он был заместителем генерального директора компании «Теплосеть».В сентябре 2020 года Александр Токарев стал депутатом Горсовета. Видимо, его программа развития города оказалась настолько перспективной, что за него проголосовали большинство представителей различных фракций. Его проигравшим соперником стала УК «Енисей» Наталия Григорьева.Добавим, что предшественник Илай Ахметов оставил свой пост летом 2020 года по собственному желанию.