Пожарные специалисты назвали предварительную причину, по которой сгорел загородный дом депутата Законодательного Собрания края Ивана Серебрякова. Напомним, что дом находится в 30 километрах от краевого центра, в деревне Крутая. В ночь на 15 января владельцу позвонил сосед и сказал, что горит второй этаж особняка. Пока пожарные приехали, спасать уже было нечего. Оставалось только потушить огонь, чтобы не распространился далее. Владелец считает, что кто-то намеренно поджег его, вероятно по политическим мотивам.Однако, по мнению пожарных, искать злоумышленников не нужно. Причина возгорания – неисправная электропроводка. В момент возгорания в доме никого не было, огонь обнаружили поздно, поэтому и не удалось его отстоять. Однако нужно дождаться результатов экспертизы, на нее уйдет месяц. И тогда станет доподлинно известно, что произошло.Добавим, что среди всех причин бытовых пожаров неисправная электропроводка стоит на первом месте.