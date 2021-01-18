2020 год стал непростым по многим показателям. Но только не для агропромышленного комплекса Красноярского края. Аграрии собрали максимальный за четверть века урожай зерновых и зернобобовых – 2 миллиона 976 тысяч тонн в первоначальном весе. Урожайность рекордная – 32,2 центнера с гектара.По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году за рубеж было реализовано сельхозпродукции на 66,5 миллионов долларов. Это на 55% выше того, что было запланировано (43 миллиона).Так, край отгрузил за границу на 26 миллионов долларов зерна, это почти 122 тысячи тонн. Семян рапса – на 27 миллионов, более 57 тысяч тонн. На 7,9 миллионов – продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. На 4,7 миллионов долларов – прочих продуктов. В целом экспортировано 193,5 тысяч тонн продукции АПК.- В перевыполнении плана сыграли свою роль высокие экспортные цены, которые установились на внешних площадках осенью 2020 года, и спрос на российское зерно в мире. В частности, преимущество красноярских зерновых в их высоком качестве. Так, 78% пшеницы нового урожая – продовольственное зерно. Отсутствие таможенных пошлин также способствовало наращиванию экспортного потенциала, – пояснил зампредседателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.