В Красноярске из-за коммунальной аварии десятки домов остались без холодной воды. ЧП произошло на улице Менжинского, в Железнодорожном районе. Там обнаружено два серьезных повреждения магистральных сетей холодного водоснабжения диаметром 300 мм.В первом случае в смотровом колодце вырвало кусок трубы из муфты, соединяющей стальной и полиэтиленовый водопроводы. Как сообщили в «КрасКоме», причина аварии – подвижка грунта, в результате которой центр трубы из стали и центр трубы из пластика разошли на 40 мм. Аварийно-восстановительные работы продлятся до 16 часов 18 января. Подвоз питьевой воды начался с 9 часов утра.Еще одно переходное устройство на трубах разных диаметров из разных материалов вышло из строя в районе детского садика на ул. Менжинского, 16. Причина та же – подвижка грунта и движение подземных коммуникаций в результате резких перепадов температур, размер трещины составил 10 мм.«КрасКом» приносит жителям извинения за временные неудобства. О маршруте подвоза холодной можно узнать в диспетчерской службе #КрасКом по телефону: 211-39-63.