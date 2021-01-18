В Красноярске из Енисея вытащили тело мужчины. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель». Изначально тело утонувшего заметили работники насосной станции, расположенной в районе поселка Песчанка. Они и позвонили на телефон экстренной службы. На место приехала полиция, затем спасатели на катере.Изначально сообщалось, что личность мужчины неизвестна. Потом появилось информация, что при нем были документы. Что могло привести к трагедии, неизвестно. Был ли это рыбак, или оказался в воде по своей воле. Что стало причиной смерти, тоже предстоит выяснить следователям: возможно, мужчина ударился о воду, когда падал с моста, либо захлебнулся, или же от переохлаждения. Как вариант, это мог быть рыбак, который внезапно оказался без своей лодки.В любом случае спасатели призывают быть внимательными на воде и не рисковать.