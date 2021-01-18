У депутата Законодательного Собрания Красноярского края Ивана Серебрякова сгорел загородный дом. Он находится в деревне Крутая, это в 30 километрах от краевого центра. Двухэтажное здание сгорело почти полностью, восстановлению не подлежит. По словам владельца, в ночь на 15 января, в 3 часа, ему позвонил сосед и сказал, что горит второй этаж дома. Он же и вызвал пожарных.Сам Серебряков считает, что возгорание было не случайным, что это поджог. По его словам, в доме не было включено ни одного бытового электроприбора. Сам дом отапливается с помощью котла, тот расположен в гараже, а щитовая в полном порядке. Причину поджога депутат связывает со своей деятельностью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ пожаре в Ачинске погибли три человекаВ пожаре в Ачинске погибли три человека. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в ГУ МЧС России по краю. Известно, что сообщение о возгорании поступило на телефон экстренной службы накануне, в воскресенье 17 января, в 12:11 часов по местному времени. Горел одноэтажный четырехквартирный кирпичный жилой дом (подробнее).