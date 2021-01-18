В Красноярске на два дня – 18 и 19 января – будут временно закрыты для проезда и парковки несколько участков улиц возле храма Рождества Христова на улице Щорса, 44. Это связано с праздничными богослужениями. С 22 часов 18 января до 02 часов ночи 19 января будут временно закрыты для транспорта участки:- по улице Добролюбова от переулка Кочубея до дома № 17 по улице Гастелло;- по Менделеева от здания № 44 по улице Щорса до здания № 35г;- по улице Академика Павлова.Кроме того, с 9 часов утра 18 января до 9 часов утра 19 января запрещена остановка и стоянка транспорта:- по улице Менделеева;- по Добролюбова от Щорса до дома № 17 по Гастелло.Для водителей устанавливаются дорожные предупреждающие знаки.Напомним, что праздничные службы этой ночью пройдут во всех православных храмах Красноярска. А вот организованных купелей в городе в этом году не будет.