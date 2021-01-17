В Красноярске обновят 21 общественное пространство. Такие планы озвучил глава администрации города Сергей Еремин на 2021 год. Он отметил:- Радостно видеть, что наши обновленные парки и скверы наполнены жизнью и зимой. В этом заключается то, ради чего мы проводим по их благоустройству, стараемся сделать так, чтобы они привлекали горожан круглый год.Отметим также, что жителям краевого центра предоставили возможность самим выбрать парки и скверы, которые необходимо привести в первую очередь в 2022 году. Голосование проходит в режиме онлайн. Чтобы отдать свой голос за объект, нужно перейти по ссылке, выбрать объект и нажать кнопку «Отправить». Обращаем внимание, что выбрать можно только одну территорию. Напомним, голосование будет длиться до 19 февраля 2021 года.