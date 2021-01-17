Житель Красноярска поверил лжесотруднику банка и потерял почти полтора миллиона рублей. Горожанин обратился в полицию и рассказал, что на телефон ему позвонил неизвестный, сказал, что некто пытается списать с карты деньги.Незнакомец предложил потерпевшему с целью спасти деньги перевести все сбережения на безопасный счет. Мужчина, следуя инструкциям, все сделал. А когда опомнился, было уже слишком поздно – деньги ушли, а аферисты перестали выходить на связь.- На сегодняшний день сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление личности злоумышленника. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание в этом случае до 10 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.