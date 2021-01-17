Глава Хакасии взбудоражил соцсеть снимком из бани. Почти за сутки фото в аккаунте Валентина Коновалова в Instagram набрало больше шести тысяч лайков. Сам председатель регионального правительства так подписал пост:- Съездили с супругой на дачу. Затопил баню. Водопровод у нас летний, поэтому зимой воду набираем из колонки.Большинство подписчиков в комментариях под постом написали традиционное «С легким паром!». Кто-то интересовался, где народный губернатор купил такую шапку для бани, на что получили ответ, что это подарок от друзей. На ней была изображена символика СССР. Нашли и те, кто оценил публикацию исключительно как пиар.Отметим также, что глава республики довольно часто публикует в своем аккаунте фотографии отдыха с семьей, за что неизменно получает щедрые порции лайков и комментариев.