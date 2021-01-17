В Красноярском крае полицейские задержали жителя Абанского района, подозреваемого в угоне автомобиля. По версии следствия, мужчина похитил ВАЗ у своего приятеля из Канска, к которому накануне инцидента заходил в гости.- О пропаже машины заявил житель частного сектора. Он рассказал, что автомобилб исчез из гаража. Вскоре полицейские задержали лицо, причастное к совершению преступления. Это был ранее судимый 28-летний знакомый потерпевшего, проживающий в соседнем районе, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.Известно, что молодой человек не смог найти место для ночлега, поэтому решил уехать домой в деревню. Для этого он и проник в гараж, завел его машину ключами, которые были в замке зажигания, и скрылся. В дороге он не справился с управлением, съехал с дороги в поле, бросил авто и отправился домой.Машину уже вернули законному владельцу, в отношении его приятеля возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».