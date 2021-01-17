Машина Volkswagen Polo с девушкой за рулем упала с Октябрьского моста в Красноярске. По предварительной информации, автомобиль перелетел через ограждение и приземлился на бок. Причиной аварии пока называют следующее – 19-летняя автолюбительница просто не справилась с управлением.Известно, что авария случилась вчера вечером, 16 января. Иномарка двигалась в сторону правого берега, обгоняя другие машины. Потом она резко перестроилась в средний ряд, а после контроль над управлением был утерян. Автомобиль врезался сначала в забор, потом в столб и падает с моста вниз.- На момент дорожной аварии в машине находилась только девушка-водитель. Она получила травмы, ее доставили в больницу. Также проведут экспертизу, чтобы выяснить была ли автолюбительница пьяна, - рассказали в краевом ГИБДД.