Первая ветровая станция появится в Красноярском крае. Предполагается, что установить ее планируют в 2021 году. Она будет находиться в Емельяновском районе на территории предприятия «ОКБ Микрон».- Установка позволит получать тепло из энергии ветра для обеспечения собственных нужд предприятия. По предварительным данным, конструкция полностью автономна, способна работать при температурах до -70. Планируемый срок службы 60 лет, - рассказали в министерстве промышленности, энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Красноярского края.Если будут положительные результаты испытаний и удастся наладить производство комплексов, в будущем их можно будет размещать в удаленных поселках на севере края. Пока министерство проводит оценку потенциала территорий для внедрения возобновляемых источников энергии и снижения стоимости выработки энергоресурсов.