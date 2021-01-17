Минздрав Хакасии не рекомендует купаться в проруби на Крещение. Напомним, в республике сохраняется неблагополучная эпидобстановка в связи с COVID-19. Крещение Господне верующие отмечают в ночь с 18 на 19 января. Богослужения с чином освящения воды, традиционно пройдут в храмах Хакасии.- Купаться в проруби можно далеко не всем. Кроме того, категорически запрещено делать это неподготовленным людям, - отметили в региональном минздраве. – Во время купания организм получает закаливающий эффект, но на этом полезные свойства процедуры заканчиваются. Здоровым людям настоятельно рекомендуют соблюдать определенные правила.Перед купанием раздевайтесь постепенно – снять верхнюю одежду, обувь, раздеться по пояс и только через несколько минут можно заходить в воду. В проруби рекомендуют находиться не более одной-двух минут. Долгое купание может привести к переохлаждению. После выхода из воды нужно растереться полотенцем, быстро одеться, надеть шапку или платок, в теплом помещении попить горячий чай.