В Красноярском крае в 2021 году заработает межрегиональный лесопожарный центр «Север». На его создание из федерального бюджета выделили пять миллиардов рублей. Об этом сообщила Виктория Абрамченко, заместитель председателя Правительства РФ, утвердившая дорожную карту по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.Находиться центр будет в аэропорту Черемшанка, откуда оперативно будут направлять воздушные суда, доставлять сотрудников парашютно-десантной службы к очагам возгораний в регионах Сибири и Дальнего Востока.Предполагается, что в межрегиональном лесопожарном центре «Север» будет необходимое оборудование и авиационная техника. Также планируют внедрять цифровые технологии, в том числе для расследования причин возгораний. Ежегодно, начиная с 2022 года, собираются увеличивать численность парашютно-десантной пожарной службы субъектов.