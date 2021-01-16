По подозрению в совершении серии уличных грабежей задержали 40-летнего жителя Красноярска.Напомним, в январе на территории Кировского района начал орудовать уличный грабитель. Он нападал в подъездах, выхватывал из рук сумки с деньгами, документами и ценными вещами, после чего скрывался. Чаще всего его жертвами становились женщины в возрасте от 62 до 83 лет.- Оперативниками был организован комплекс мероприятий, в результате которых подозреваемый был задержан, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». - Им оказался 40-летний житель Красноярска, ранее судимый за совершение тяжких преступлений. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в 2019 году.В отношении задержанного вновь возбудили уголовные дела по статье 161 «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Злоумышленник задержан по статье 91 УК РФ.Полицейские предполагают, что жертв могло быть и больше. Они просят тех, кто пострадал от действий этого мужчины и не сообщали об этом в органы внутренних дел, обратиться в полицию по телефонам 8(391)227-19-95 или 102.