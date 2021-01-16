Выдано положительное заключение ледовой переправе «Хмельники» через залив Шумиха и теперь она введена в эксплуатацию. Об этом на своей страничке в соцсети написал глава Дивногорска Сергей Егоров.Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, обустройство ледовой переправы на Красноярском водохранилище началось сразу после завершения ледостава в начале января. Перед эксплуатацией ее проверили сотрудники администрации совместно с инспекцией по маломерным судам, полицией и ГИБДД. Нарушений не обнаружено. Перед съездом на лед организован пост контроля, регулирующий движение. Всем проезжающим будут выдаваться памятки с правилами безопасности.Жители поселка Хмельники и дачники смогут воспользоваться переправой бесплатно. Для остальных плата за проезд - 150 рублей с машины. Вырученные средства будет направлены на содержание ледовой переправы. Инжиниринговый центр будет постоянно следить за ее состоянием, проверять качество и толщину льда.Добавим, что это единственная санкционированная переправа в этом месте, которая соответствует всем нормам и правилам. Толщина льда на ледовой дороге составляет от 35 до 45 сантиметров, грузоподъемность - до 4 тонн.«Выезд и выход на лед в других местах категорически запрещен и опасен для жизни и здоровья! Нахождение за территорией санкционированной переправы считается административным правонарушением. Надзорные органы будут патрулировать акватории Красноярского водохранилища, и выявлять нарушителей», - предупредил жителей глава Дивногорска.А В ЭТО ВРЕМЯВсего в зимний сезон 2020-2021 годов в регионе планируется к открытию 129 ледовых переправ.По данным регионального МЧС, в настоящее время действуют ледовые переправы в Абанском Боготольском, Бирилюсском, Б-Улуйском, Туруханском, Ачинском, Каратузском, Мотыгинском, Ермаковском, Богучанском, Енисейском районах края, а также на Таймыре и больше всех переправ в Эвенкии. Все ледовые переправы соответствуют требованиям безопасности. Автолюбителей просят соблюдать требования знаков при переправе через акваторию реки и по грузоподъемности во избежание провала автотранспорта под лед.