В Красноярске 15 января рано утром двое незнакомцев напали на женщину. Инцидент попал в объектив камер уличного наблюдения. Видео опубликовано в группе «ЧП-Красноярск».Это произошло в районе дома №38 на улице Норильской. По кадрам видно, что местная жительница проходит мимо двух мужчин, стоящих на тротуаре. В этот момент один из них ударил прохожую по голове. Та упала. Грабители еще несколько минут избивали свою жертву, а после вырвали у нее их рук сумку и убежали. Все это происходило на глазах еще одного прохожего, который в этот момент проходил по другой стороне двора. Он несколько раз оглянулся на происходящее, но просто прошел мимо. Как раз его поведение больше всего поразило и разозлило пользователей соцсетей. Вот что они пишут сейчас:«Что с людьми? Ну, боишься подойти, вызови полицию. Как можно вообще безучастным пройти?».«Мужики вдвоем на одну бабу нападают. Позор!».«Просто в шоке. Мы, русские мужики, стали такими трусливыми, что вдвоем на одинокую женщину нападать, а третий, мимо пройдя, даже не подошел заступиться? Мужики, все мы когда-нибудь умрем, но самое страшное умереть подлецом, трусом, негодяем и лжецом».Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, пострадавшая женщина после побоев обратилась в больницу за помощью, у нее диагностировали несколько серьезных травм. Также она написала заявление в полицию. Сейчас оперативники ищут нападавших.